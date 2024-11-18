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18 листопада 2024, 18:14

В Україну намагалися ввезти банківські срібні монети на понад мільйон гривень

18 листопада 2024, 18:14
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фото: ДПСУ
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В пункті пропуску на Волині 17 листопада прикордонники виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввезти в Україну

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою більш ніж чотири кілограми, що були викарбувані у Камеруні, а також у тихоокеанській державі Ніуе.

Срібло спробували провезти водії рейсового автобуса "Рига-Київ" – 44-річний киянин та 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами були заховані в особистих речах водіїв у багажному відділенні автобуса.

Митники склали адмінпротоколи про порушення митних правил, а монети вилучили.

Загальна вартість монет становить 1 мільйон 92 тисячі гривень.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україну з Польщі жінка намагалася ввезти 2 кілограми прикрас.

Волинська область прикордонники митниця монета культурна цінність ввоз
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