З початку війни понад 40 генералів ЗСУ звільнено через стан здоров’я, - "Радіо Свобода"

Служба у ЗСУ

Під час повномасштабної війни з Росією із лав Збройних сил України через стан здоров’я було звільнено 41 генерала.

Про це стало відомо з відповіді Головного управління комунікацій ЗСУ на запит "Радіо Свобода", передає Regionews.

Ця інформація охоплює період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року. За цей час лише одного представника вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

Як уточнює "Радіо Свобода", до вищого офіцерського складу належать військові, які обіймають ключові стратегічні посади або мають високі звання, зокрема генерал-майор, генерал-лейтенант чи генерал-полковник.

Раніше у листопаді стало відомо, що генерал-лейтенант та колишній командувач Об’єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль, імовірно, залишив службу через рішення військово-лікарської комісії.

Також про звільнення через стан здоров’я повідомив генерал-майор Дмитро Марченко, який у 2022 році успішно керував обороною Миколаєва.

Нагадаємо, що ​​окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Донеччині.