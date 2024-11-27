С начала войны более 40 генералов ВСУ уволены из-за состояния здоровья, - "Радио Свобода"

Служба ВСУ

Во время полномасштабной войны с Россией из рядов Вооруженных сил Украины из-за состояния здоровья был уволен 41 генерал.

Об этом стало известно из ответа Главного управления коммуникаций ВСУ по запросу "Радио Свобода", передает Regionews .

Эта информация охватывает период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года. За это время только один представитель высшего офицерского состава был принят на военную службу.

Как уточняет "Радио Свобода", к высшему офицерскому составу относятся военные, занимающие ключевые стратегические должности или имеющие высокие звания, в том числе генерал-майор, генерал-лейтенант или генерал-полковник.

Ранее в ноябре стало известно, что генерал-лейтенант и бывший командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, предположительно, оставил службу из-за решения военно-врачебной комиссии.

Также об уходе из-за состояния здоровья сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко, который в 2022 году успешно руководил обороной Николаева.

Напомним, что оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ в Донецкой области.