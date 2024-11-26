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Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, у листопаді цього року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області російські загарбники розстріляли беззбройних українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Це сталося на початку листопада в районі Вугледара.