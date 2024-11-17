На Дніпропетровщині ворог ударив по депо залізничників: є загиблі та поранені

Фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як зазначається у повідомленні, російські війська завдали удару по депо залізничників.

Двоє працівників залізничного підприємства загинули, ще троє отримали поранення. Медики оцінюють їхній стан як задовільний.

Нагадаємо, росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Також внаслідок обстрілу загинули двоє людей у Миколаєві. Відомо також, що росіяни завдали ударів по місту Дніпро, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.