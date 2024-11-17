У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджені житлові будинки, є поранений
Вранці, 17 листопада, російські війська завдали ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, поранений місцевий чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, постраждав 42-річний чоловік. Він отримав внаслідок обстрілу осколкові поранення.
Також відомо, що у Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад та автомобіль.
Лисак також повідомив, що вибухи було чутно у Криворізькому, Самарівському та Камʼянському районах. Внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж.
Нагадаємо, також повідомлялося, що вранці, 17 листопада, росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Наразі відомо про одну постраждалу людину.
Також внаслідок обстрілу загинули двоє людей у Миколаєві.