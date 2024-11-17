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17 листопада 2024, 09:53

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджені житлові будинки, є поранений

17 листопада 2024, 09:53
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фото ілюстраційне: Дніпропетровська ОВА
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Вранці, 17 листопада, російські війська завдали ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, поранений місцевий чоловік

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, постраждав 42-річний чоловік. Він отримав внаслідок обстрілу осколкові поранення.

Також відомо, що у Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад та автомобіль.

Лисак також повідомив, що вибухи було чутно у Криворізькому, Самарівському та Камʼянському районах. Внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж.

Нагадаємо, також повідомлялося, що вранці, 17 листопада, росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Також внаслідок обстрілу загинули двоє людей у Миколаєві.

війна обстріли Дніпро Дніпропетровська область Лисак Сергій Петрович
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