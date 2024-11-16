За останні три роки "Слуга Народу" продемонструвала значний ріст у регіонах, – Олена Шуляк

фото: sluga-narodu.com

Попри повномасштабну війну партія "Слуга Народу" продовжує розширювати своє представництво в регіонах. За останній час політична сила відкрила 92 нові партійні офіси по всій Україні. Загалом їх уже 126

Про це заявила нардеп Олена Шуляк, підбиваючи підсумки трьох років роботи на посаді очільниці партії "Слуга Народу".

"На сьогодні партійні офіси працюють як хаби з допомоги фронту, ВПО та бізнесу. Сьогоднішні реалії вимагають від нас саме такої роботи", – наголошує Олена Шуляк.

Одним зі своїх найголовніших результатів на посаді вона також називає ефективне очищення політичної сили. За останні три роки партія "Слуга Народу" відкликала 64 депутати, які потрапили в різного роду неприйнятні скандали, а також позбавила членства тих, хто зрадив цінностям партії та загальноприйнятим нормам. Цього вдалося досягти завдяки внутрішньопартійній дисциплінарній комісії, яку створила Олена Шуляк.

Поза тим, уточнює нардеп, деякі провокатори в 2023-2024 роках намагалися послабити президентську партію й підбурити народних депутатів на масовий вихід із парламенту, однак це вчасно виявили та запобігли розколу.

Окрім того, Олена Шуляк наголошує, що "Слуга Народу" на цей час – єдина політична сила, яка спрямовує державне партійне фінансування на зміцнення обороноздатності. Так, за останні три роки політсила направила на Сили оборони України 400 млн грн, за які були придбані зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П" та 2000 українських систем РЕБ. Також, що не менш важливо, за ініціативи депутатів "Слуга Народу" по всій країні з місцевих бюджетів на українське військо виділили понад 16,5 млрд грн!

"Слуга Народу" – це тисячі й тисячі порядних та працьовитих людей, які обʼєднані спільними цілями та щоденно наближають перемогу: на фронті та в тилу. За три роки як я очолюю політсилу, знаю про це точно. Дякую всім, хто щиро викладається на всі 100%! Всі ми працюємо разом на перемогу. Дякую всім за єдність! Я пишаюся кожним та кожною", – резюмувала голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.