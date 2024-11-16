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16 ноября 2024, 11:05

За последние три года "Слуга Народа" продемонстрировала значительный рост в регионах, – Елена Шуляк

16 ноября 2024, 11:05
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фото: sluga-narodu.com
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Несмотря на полномасштабную войну, партия "Слуга Народа" продолжает расширять свое представительство в регионах. За последнее время политическая сила открыла 92 новых партийных офиса по всей Украине. В общей сложности их уже 126

Об этом заявила нардеп Елена Шуляк, подводя итоги трех лет работы в должности главы партии "Слуга Народа".

"На сегодняшний день партийные офисы работают как хабы с помощью фронта, ВПЛ и бизнеса. Сегодняшние реалии требуют от нас именно такой работы", – отмечает Елена Шуляк.

Одним из своих главных результатов в должности она также называет эффективное очищение политической силы. За последние три года партия "Слуга Народа" отозвала 64 депутата, попавших в разного рода неприемлемые скандалы, а также лишила членства тех, кто изменил ценностям партии и общепринятым нормам. Этого удалось добиться благодаря внутрипартийной дисциплинарной комиссии, которую создала Елена Шуляк.

Помимо того, уточняет нардеп, некоторые провокаторы в 2023-2024 годах пытались ослабить президентскую партию и подстрекнуть народных депутатов на массовый выход из парламента, однако это вовремя обнаружили и предотвратили раскол.

Кроме того, Елена Шуляк отмечает, что "Слуга Народа" в настоящее время – единственная политическая сила, которая направляет государственное партийное финансирование на укрепление обороноспособности. Так, за последние три года политсила направила на Силы обороны Украины 400 млн грн, за которые были приобретены отечественные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и 2000 украинских систем РЭБ. Также, что не менее важно, по инициативе депутатов "Слуги Народа" по всей стране из местных бюджетов на украинское войско выделили более 16,5 млрд грн!

"Слуга Народа" – это тысячи и тысячи порядочных и трудолюбивых людей, объединенных общими целями и ежедневно приближающих победу: на фронте и в тылу. За три года, как я возглавляю политсилу, знаю об этом точно. Спасибо всем, кто искренне преподается на все 100%! Все мы работаем вместе на победу. Спасибо всем за единство! Я горжусь каждым и каждой", – резюмировала председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Украина политика Слуга народа партия регионы Елена Шуляк
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