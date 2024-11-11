Росіяни вбили 2 беззбройних українських військовослужбовців на Курщині, — Офіс Генпрокурора

фото: Офіс Генерального прокурора

На Курському напрямку російські війська, ймовірно, розстріляли двох беззбройних українських військовослужбовців. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

"11 листопада 2024 року під час моніторингу інформації в соціальних мережах виявлено публікацію з відеозаписом ймовірного розстрілу представниками зс рф двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку", ― йдеться у повідомленні.

В межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин події для притягнення винних до відповідальності.

В Офісі Генерального прокурора вкотре наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, нещодавно росіяни розстріляли на Донеччині шістьох полонених українських військових.

Раніше поблизу міста Селидове Покровського району Донецької області російські загарбники вбили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Захисники були поранені та беззбройні.