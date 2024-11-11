Россияне убили 2 безоружных украинских военнослужащих на Курщине, — Офис Генпрокурора

фото: Офис Генерального прокурора

На Курском направлении российские войска, вероятно, расстреляли двух безоружных украинских военнослужащих. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"11 ноября 2024 года во время мониторинга информации в социальных сетях обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела представителями из России двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении", ― говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств происшествия для привлечения виновных к ответственности.

В Офисе Генерального прокурора в очередной раз подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, недавно россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных.

Ранее вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области российские захватчики убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Защитники были ранены и безоружны.