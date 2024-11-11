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11 ноября 2024, 21:40

Россияне убили 2 безоружных украинских военнослужащих на Курщине, — Офис Генпрокурора

11 ноября 2024, 21:40
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фото: Офис Генерального прокурора
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На Курском направлении российские войска, вероятно, расстреляли двух безоружных украинских военнослужащих. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"11 ноября 2024 года во время мониторинга информации в социальных сетях обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела представителями из России двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении", ― говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств происшествия для привлечения виновных к ответственности.

В Офисе Генерального прокурора в очередной раз подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, недавно россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных.

Ранее вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области российские захватчики убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Защитники были ранены и безоружны.

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