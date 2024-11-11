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11 листопада 2024, 14:11

Відстрочку в "Резерв+" за два дні отримали близько 40 тисяч українців, – Міноборони

11 листопада 2024, 14:11
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фото: Міноборони
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У мобільному застосунку "Резерв+" онлайн-відстрочку за два дні отримали вже близько 40 тисяч українців

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян", – заявила Черногоренко.

Так, з суботи онлайн-відстрочки в "Резерв+" доступні для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.

"Скоро сервіс буде доступним для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації", – додала посадовиці.

За її словами, у перші години роботи сервісу спостерігався "шалений запит на онлайн-відстрочку", через що спостерігається певне навантаження на реєстр "Оберіг".

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Новий сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — наразі їх понад 4000.

Міноборони додаток відтермінування мобілізація Резерв+
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