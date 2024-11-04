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04 листопада 2024, 01:10

За тиждень Росія втратила більше 10 тисяч солдат і 1,5 тисячі одиниць військової техніки

04 листопада 2024, 01:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 27 жовтня по 3 листопада, Сили оборони України знищили близько 10 050 російських окупантів, а також 1 550 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 69 танків;
  • 168 бойових броньованих машин;
  • 265 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 600 одиниць автотехніки;
  • 42 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожих ракети та 388 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада українські сили протиповітряної оборони знищили 66 ворожих ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету.

Росія РФ війна військова техніка окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
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