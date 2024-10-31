Компания "Балистика", производящая снаряжение для армии, не смогла получить право бронировать сотрудников

Фото: balistyka.ua

Производитель снаряжения для армии ООО "Балистика" не получил от Минобороны права бронировать работников от мобилизации

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Минобороны, передает RegioNews.

По информации издания, ООО "Балистика" на сегодняшний день не имеет статуса критически важного предприятия. Минобороны предоставило предприятию официальный ответ на запросы.

Комиссия Минобороны определение критически важных предприятий, рассматривавшая документы, представленные "Балистикой", решила, что компания не отвечает установленным правительством критериям.

Среди причин отказа стал тот факт, что у компании нет государственного контракта с Минобороны или ДОТ, не является исполнителем госзаказа и нет ходатайств от представителей ВСУ. Также учтен тот фактор, что предприятие не находится в управлении Министерства обороны.

Напомним, ранее компания-производитель дронов для армии заявила о похищении их инженера работниками ТЦК.