За тиждень Росія втратила понад 10500 солдат і більше 1700 одиниць техніки
За останній тиждень, із 20 по 27 жовтня, Сили оборони України знищили близько 10 520 російських окупантів, а також 1732 одиниці озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За минулий тиждень суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
-
66 танків;
-
244 бойових броньованих машин;
-
256 артилерійських систем;
-
вісім РСЗВ;
-
шість установок ППО;
-
573 одиниці автотехніки;
-
66 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 1 ворожу ракету та 512 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, в ніч проти 27 жовтня Україна пережила чергову дронову атаку з боку Росії. Ворожі війська запустили 80 дронів - типу Shahed та невстановленого типу. Збити вдалося половину з них.