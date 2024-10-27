Росія вночі запустила по Україні 80 дронів: збити вдалося половину з них

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 27 жовтня Україна пережила чергову дронову атаку з боку Росії. Ворожі війська запустили 80 дронів - типу Shahed та невстановленого типу

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Більшість з запущених дронів були знищили в межах Київської та Одеської областей.

Також ППО працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Загалом було збито 41 дрон.

Також повідомляється, що 32 ворожі безпілотники були локаційно втрачені, а один полетів у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 27 жовтня російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. Через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа.