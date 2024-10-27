Росія вночі запустила по Україні 80 дронів: збити вдалося половину з них
У ніч проти 27 жовтня Україна пережила чергову дронову атаку з боку Росії. Ворожі війська запустили 80 дронів - типу Shahed та невстановленого типу
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.
Більшість з запущених дронів були знищили в межах Київської та Одеської областей.
Також ППО працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Загалом було збито 41 дрон.
Також повідомляється, що 32 ворожі безпілотники були локаційно втрачені, а один полетів у напрямку Білорусі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 27 жовтня російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. Через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа.
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