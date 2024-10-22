В уряді повідомили про перші кадрові рішення після засідання РНБО щодо роботи МСЕК

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Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони було прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, вони передбачали звільнення керівництва центральної медико-соціальної експертної комісії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Він наголосив, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за підсумками засідання РНБО підписав низку наказів про звільнення.

"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнено керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, що відповідає за координацію діяльності МСЕК", - уточнив Шмигаль.

Він уточнив, що згідно з указом президента України Володимира Зеленського в Україні будуть ліквідовані всі МСЕК. Натомість запровадять цифрову, прозору, європейську модель.

"Крім того, сьогодні я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи та законопроекти на розгляд Кабінету міністрів, щоб завершити реформування МСЕК та запровадження нової європейської моделі", - додав Шмигаль.

Також прем'єр розповів, що буде проведено перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які ухвалили МСЕК, особливо це стосується чиновників. Такі перевірки планують провести максимум за три місяці.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо корупційних скандалів із представниками медико-соціальних експертних комісій. Після засідання РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін оголосив про свою у відставку з посади.