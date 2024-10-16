Українська ППО збила ще 17 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 68 ворожих дронів. Частину з них приземлили вже вдень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За оновленою інформацією, до 13:00 Сили оборони збили ще 17 російських безпілотників. Чотири з них – локаційно втрачені. Наразі ворожі ударні БпЛА в повітряному просторі України не спостерігаються.

"Тож загалом, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БпЛА збито – 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у росію – 2, влучання – 2", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні сили протиповітряної оборони України збили дві ракети і 51 ворожий ударний безпілотник.