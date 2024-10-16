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16 жовтня 2024, 12:45

Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною: що передбачає План перемоги

16 жовтня 2024, 12:45
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фото: ОП
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У середу, 16 жовтня, Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги народним депутатам та українській спільноті

Як заявив Президент, План передбачає, що РФ повинна назавжди втратити контроль над Україною.

"Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи”, – підкреслив Володимир Зеленський.

Він пояснив, що План перемоги дозволяє усім українцям "об’єднатись ще більше навколо спільної мети”.

"Росія повинна програти у війні проти України. І це не "заморожування". І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну”, – наголосив глава держави.

Отже, План складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків:

  • Пункт перший – геополітичний – це запрошення в НАТО.
  • Пункти другий і третій – військові – оборона та стримування.
  • Пункт четвертий – економічний – стратегічний економічний потенціал.
  • Пункт п’ятий Плану перемоги – безпековий.

"Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку”, – додав Володимир Зеленський.

Повний текст звернення Володимира Зеленського доступний на сайті Офісу Президента.

Нагадаємо, сьогодні відбувалася онлайн-трансляція презентації Плану перемоги України.

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