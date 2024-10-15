У ЗСУ пояснили, чому призначили екснардепа Олега Ляшка командиром батальйону 63 ОМБр
Рішення щодо призначення екснардепа Верховної Ради України, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем (ББС) 63-ї окремої механізованої бригади прийняло військове командування
Про це повідомляє пресслужба 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, передає RegioNews.
"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в 63-й ОМБр добре зарекомендував себе. Екснардеп організував відбиття значної кількості механізованих штурмів, під час яких було знищено сотні одиниць техніки та живої сили окупантів.
Більше того, у вересні ББС 63-ї ОМБр увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.
"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", — резюмувала пресслужба 11-го армійського корпусу.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Олега Ляшка призначили командиром батальйону бойової бригади. Військовослужбовців ЗСУ стурбувало те, що лейтенанта призначили на посаду підполковника.