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15 жовтня 2024, 14:56

У ЗСУ пояснили, чому призначили екснардепа Олега Ляшка командиром батальйону 63 ОМБр

15 жовтня 2024, 14:56
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фото: facebook.com/O.Liashko
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Рішення щодо призначення екснардепа Верховної Ради України, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем (ББС) 63-ї окремої механізованої бригади прийняло військове командування

Про це повідомляє пресслужба 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, передає RegioNews.

"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в 63-й ОМБр добре зарекомендував себе. Екснардеп організував відбиття значної кількості механізованих штурмів, під час яких було знищено сотні одиниць техніки та живої сили окупантів.

Більше того, у вересні ББС 63-ї ОМБр увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", — резюмувала пресслужба 11-го армійського корпусу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Олега Ляшка призначили командиром батальйону бойової бригади. Військовослужбовців ЗСУ стурбувало те, що лейтенанта призначили на посаду підполковника.

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