За добу ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян, знищили 30 ББМ і майже 50 артсистем окупантів
Минулої доби, 7 жовтня, російська армія втратила близько 1 340 військових. Також ЗСУ знищили сім ворожих танків, 30 бойових броньованих машин і 47 артилерійських систем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить вже 662 970 військових
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 662 970 (+1 340) осіб,
- танків ‒ 8 940 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 740 (+30) од,
- артилерійських систем – 19203 (+47) од,
- РСЗВ – 1 223 од,
- засобів ППО ‒ 973 (+1) од,
- літаків – 368 од,
- гелікоптерів – 328 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 686 (+43) од,
- крилатих ракет ‒ 2 618 (+3) од,
- кораблів / катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 185 (+83) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 373 (+9) од.
Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня російська армія атакувала Україну 19 ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 18 дронів, один безпілотник полетів назад у Росію.
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