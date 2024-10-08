На Харківщині Сили оборони уразили антену зв'язку та транспорт окупантів

фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку в Харківській області бійці прикордонної бригади «Гарт» уразили антену зв'язку, піхоту та транспорт російських загарбників

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що аеророзвідка прикордонників виявила антену зв’язку ворога. По ній вдарили FPV-дроном, в результаті чого ціль було знищено.

"Також розвідувально-ударні групи та мінометники прикордонної бригади "Гарт" вдало відпрацювали по місцях зосередження особового складу та транспортних засобах окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні українські військові звільнили від російських загарбників Вовчанський агрегатний завод. У ГУР розповіли про успішну операцію.

Раніше повідомлялося, що аеророзвідники прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" підірвали на Харківщині російський танк із боєкомплектом. Прикордонники показали кадри епічної детонації БК.