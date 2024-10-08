На Миколаївщині знищили три "шахеди", — ОВА

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Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області три ударні безпілотники росіян

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 8 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

Кім додав, що загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня у повітряному просторі поблизу Києва зафіксували ворожі дрони. Влада закликала містян негайно прямувати до укриття.