У Києві та області оголосили загрозу ударів БпЛА
Вранці 8 жовтня у повітряному просторі поблизу столиці зафіксували ворожі дрони. Влада закликала киян негайно прямувати до укриття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", – йдеться у повідомленні.
Київська ОВА повідомила, що в повітряному просторі зафіксовані БпЛА. Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – наголосили в Київській ОВА.
Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, на території дитсадка в Соломʼянському районі столиці виявили три уламки ракети.
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