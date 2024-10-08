18:52  08 жовтня
З'явилися супутникові знімки потужної пожежі на нафтобазі окупантів у Феодосії
20:52  08 жовтня
Жителю Києва, який вдарив собаку на вулиці, загрожує в'язниця
18:03  08 жовтня
Зварювальник на Закарпатті вирізав дірку у мості та втік через неї до Угорщини, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2024, 08:17

У Києві та області оголосили загрозу ударів БпЛА

08 жовтня 2024, 08:17
Читайте также на русском языке
фото: Армія.Inform
Читайте также
на русском языке

Вранці 8 жовтня у повітряному просторі поблизу столиці зафіксували ворожі дрони. Влада закликала киян негайно прямувати до укриття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА повідомила, що в повітряному просторі зафіксовані БпЛА. Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – наголосили в Київській ОВА.

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, на території дитсадка в Соломʼянському районі столиці виявили три уламки ракети.

Київ Київська область дрон БПЛА атака війна погроза повітряна тривога
На вокзалі в Києві затримали дівчину з Донеччини, яка вихваляла Росію
07 жовтня 2024, 18:18
На Київщині уламки впали у чотирьох районах: пошкоджені будинки та склад
07 жовтня 2024, 12:56
Росіяни атакували Україну понад 80 ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО
07 жовтня 2024, 12:28
Всі новини »
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
03 жовтня 2024
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Жовтень принесе доволі багато змін у життя українців. Чому не слід забути подати документи на отримання субсидії для тих, хто її потребує, а також, хто може розраховувати на сплату за електроенергію м...
27 вересня 2024
Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн
Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...
20 вересня 2024
План перемоги від Зеленського: чи принесе він мир у 2025 році?
Президент Володимир Зеленський заявив, що в нього вже є готовий план перемоги у війні з Росією. Наступного тижня він його представить Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу, а також двом кандидатам ...
Вибухове відео: на Луганщині ЗСУ знищили російський "Піон"
09 жовтня 2024, 04:40
У Сумах директор благодійного фонду продавав ухилянтам підроблені посвідчення волонтерів для виїзду за кордон
09 жовтня 2024, 04:10
У Києві 19-річний студент без оформлення працював вантажником і зламав ногу
09 жовтня 2024, 03:55
У Дніпрі водій збив на переході жінку з дитиною і поїхав з місця ДТП
09 жовтня 2024, 03:18
П’ятеро жителів Дніпропетровщини хотіли поза пунктами пропуску потрапити в Румунію
09 жовтня 2024, 02:51
На Півночі Сили оборони знищили опорний пункт росіян
09 жовтня 2024, 02:05
У Києві жінка під час прогулянки знайшла протитанкову міну
09 жовтня 2024, 01:22
В одеському ТЦК викрили схему заробітку на ухилянтах
09 жовтня 2024, 00:25
Військові можуть самі вирішувати, хто отримає виплати у разі їх полону чи зникнення безвісти: ухвалено закон
09 жовтня 2024, 00:21
У Держприкордонслужбі розповіли, скільки чоловіків загинули при спробах втекти з України
08 жовтня 2024, 23:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Ігор Ткачов
Всі блоги »