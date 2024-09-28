У Росії ліквідували полковника Коломєйцева, який очолював центр безпілотної авіації окупантів

фото: ГУР Міноборони України

У п'ятницю, 27 вересня, на території РФ ліквідували полковника Олексія Коломєйцева. Воєнного злочинця знайшли мертвим у місті Коломна

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Ліквідація воєнного злочинця ― на росії знайшли мертвим полковника армії рф. 27 вересня 2024 року у місті коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева алєксєя владіміровіча", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ. Цей центр готує фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БпЛА.

"Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", ― наголосили в ГУР.

Нагадаємо, цього тижня українські військові звільнили від російських загарбників Вовчанський агрегатний завод. У ГУР розповіли про успішну операцію.

Раніше, 11 вересня, бійці спецпідрозділу ГУР знищили в акваторії Чорного моря російський винищувач Су-30СМ. По ворожому літаку влучили з ПЗРК.