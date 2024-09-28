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28 вересня 2024, 10:41

За добу ЗСУ знищили майже 1500 окупантів та 55 артсистем ворога

28 вересня 2024, 10:41
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби, 27 вересня, Сили оборони України знищили 1 470 російських загарбників, 14 танків, понад 40 бойових броньованих машин та 55 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 650 640 військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 650 640 (+1 470) осіб,
  • танків ‒ 8 860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 438 (+42) од,
  • артилерійських систем – 18 733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1 203 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 961 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 328 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62) од,
  • крилатих ракет ‒ 2 610 (+2) од,
  • кораблів / катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 291 (+99) од.

Нагадаємо, вранці 28 вересня армія РФ тримала в акваторії Чорного моря три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до восьми ракет.

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