Росіяни вивели в Чорне море носії крилатих ракет
Сьогодні вранці, 28 вересня, армія РФ тримає в акваторії Чорного моря три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до восьми ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі фіксують один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Нагадаємо, партизани провели розвідку важливої бази забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму. Вона розташована в Сімферополі.
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