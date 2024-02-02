У ЗСУ вперше отримали форму жіночих літніх комплектів

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Про це інформує RegioNews з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ - разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

"До цього ми всі йшли дуже довго. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. З них - близько 5 тисяч перебувають на передовій. Наше завдання - створити гідні умови для їхньої служби", - заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни.

У січні 2024 року було оголошено тендери на закупівлі цих товарів. Наразі 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Раніше повідомлялось, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, щоб перемогти ворога, українці мають бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові шляхи здобуття переваги.