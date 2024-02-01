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01 лютого 2024, 20:29

Залужний назвав головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України

01 лютого 2024, 20:29
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Фото: Facebook
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, щоб перемогти ворога, українські захисники мають бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові шляхи здобуття переваги

Про це Головнокомандувач Збройних сил розповів у статті для CNN, повідомляє RegioNews.

"Впевнений, що майбутнє - за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції", - підкреслює генерал.

Також Залужний додає, що це "те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень".

Він переконаний, що Україні у питанні війни з Росією необхідно зосередити зусилля на трьох моментах у 2024 році:

  • створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;
  • впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;
  • як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Головнокомандувач впевнений, що в сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності.

"Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - підсумував Залужний.

Нагадаємо, інформація про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також міністра оборони Рустема Умерова з'явилася у понеділок увечері, 29 січня. Про це повідомили низка політиків та ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Деякі видання зазначали, що місце Залужного має обійняти шеф української розвідки Кирило Буданов.

Практично одразу в Міноборони заявили, що інформація про звільнення не відповідає дійсності, проте не уточнили, це стосується Умерова або ж і Залужного теж.

українці військова техніка ЗСУ Валерій Залужний



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