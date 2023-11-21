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21 листопада 2023, 18:39

Рішення ще не прийнято: Умєров про можливе звільнення двох військових командувачів

21 листопада 2023, 18:39
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Фото: Facebook
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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в питанні можливої зміни українських військових командувачів наразі рішення не ухвалювали, але робиться все необхідне для підвищення ефективності

Про це Умєров заявив у вівторок, 21 листопада, на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві, передає RegioNews.

Так, глава Міноборони на питання про можливість звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, ухилився від прямої відповіді.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", – сказав глава Міноборони.

Він додав якщо такі речі відбуваються, зокрема звільнення командувачів, то "вони відбуваються або з питань, які виникали раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про те що нібито готується відставка головнокомандувача Валерія Залужного.

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Умєров Рустем Міноборони військові призначення звільнення



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