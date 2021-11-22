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22 листопада 2021, 15:24

Луганська і Львівська області можуть першими вийти з "червоної" зони карантину

22 листопада 2021, 15:24
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Фото: moz.gov.ua
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В Україна Луганська і Львівська області за карантинними показниками першими вийдуть з із червоного рівня епідемічної небезпеки

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"За карантинним індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. На цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії ТЕБ та НС", - заявив міністр.

За його даними, станом на третю декаду листопада у "червоній" зоні знаходяться 19 вільних від окупації регіонів України.

"Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватися протиепідемічних норм. Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий", - підкреслив Ляшко.

Як повідомлялося, ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується. Столиця вже незабаром може вийти з "червоної" зони карантину.

карантин МОЗ Віктор Ляшко Луганська область Львівська область

 
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