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22 ноября 2021, 15:24

Луганская и Львовская области могут первыми выйти из "красной" зоны карантина

22 ноября 2021, 15:24
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Фото: moz.gov.ua
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В Украине Луганская и Львовская области по карантинным показателям первыми выйдут из красного уровня эпидемической опасности

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. На этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - заявил министр.

По его данным, по состоянию на третью декаду ноября в "красной" зоне находятся 19 свободных от оккупации регионов Украины.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелой волны без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы. Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось, ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Столица уже вскоре может выйти из "красной" зоны карантина.

карантин Минздрав Виктор Ляшко Луганская область Львовская область

 
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