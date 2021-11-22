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22 листопада 2021, 12:44

За добу майже 100 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу

22 листопада 2021, 12:44
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зробили 99 826 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це істотно менше вчорашнього показника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У неділю першу дозу вакцини отримали 29 382 людини, а другу – 70 444. Вчора працювали 529 мобільних бригад, 2 795 пункти щеплення та 470 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-51 365. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna-5 086.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 осіб, з них отримали одну дозу – 12 835 126 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 осіб. В цілому проведено 22 669 435 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 10841
  • Вінницька область-2339
  • Волинська – 1483
  • Дніпропетровська-4857
  • Донецька – 1829
  • Житомирська-2379
  • Закарпатська-799
  • Запорізька-3639
  • Івано-Франківська – 1699
  • Київська-4619
  • Кіровоградська – 1213
  • Луганська-830
  • Львівська-4821
  • Миколаївська – 1370
  • Одеська-4413
  • Полтавська-2350
  • Рівненська-4108
  • Сумська – 1396
  • Тернопільська-3446
  • Харківська-3247
  • Херсонська – 1075
  • Хмельницька – 1687
  • Черкаська-2272
  • Чернівецька-1422
  • Чернігівська-2310

Раніше ми писали, що станом на ранок, 22 Листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

МОЗ щеплення коронавірус вакцина вакцинація COVID-19

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