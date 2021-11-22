За добу майже 100 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу
В Україні за минулу добу зробили 99 826 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це істотно менше вчорашнього показника
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
У неділю першу дозу вакцини отримали 29 382 людини, а другу – 70 444. Вчора працювали 529 мобільних бригад, 2 795 пункти щеплення та 470 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-51 365. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna-5 086.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 осіб, з них отримали одну дозу – 12 835 126 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 осіб. В цілому проведено 22 669 435 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 10841
- Вінницька область-2339
- Волинська – 1483
- Дніпропетровська-4857
- Донецька – 1829
- Житомирська-2379
- Закарпатська-799
- Запорізька-3639
- Івано-Франківська – 1699
- Київська-4619
- Кіровоградська – 1213
- Луганська-830
- Львівська-4821
- Миколаївська – 1370
- Одеська-4413
- Полтавська-2350
- Рівненська-4108
- Сумська – 1396
- Тернопільська-3446
- Харківська-3247
- Херсонська – 1075
- Хмельницька – 1687
- Черкаська-2272
- Чернівецька-1422
- Чернігівська-2310
Раніше ми писали, що станом на ранок, 22 Листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.