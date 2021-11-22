За добу майже 100 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу

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В Україні за минулу добу зробили 99 826 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це істотно менше вчорашнього показника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У неділю першу дозу вакцини отримали 29 382 людини, а другу – 70 444. Вчора працювали 529 мобільних бригад, 2 795 пункти щеплення та 470 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-51 365. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna-5 086.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 осіб, з них отримали одну дозу – 12 835 126 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 осіб. В цілому проведено 22 669 435 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 10841

Вінницька область-2339

Волинська – 1483

Дніпропетровська-4857

Донецька – 1829

Житомирська-2379

Закарпатська-799

Запорізька-3639

Івано-Франківська – 1699

Київська-4619

Кіровоградська – 1213

Луганська-830

Львівська-4821

Миколаївська – 1370

Одеська-4413

Полтавська-2350

Рівненська-4108

Сумська – 1396

Тернопільська-3446

Харківська-3247

Херсонська – 1075

Хмельницька – 1687

Черкаська-2272

Чернівецька-1422

Чернігівська-2310

Раніше ми писали, що станом на ранок, 22 Листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.