За добу 311 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу
В Україні за минулу добу зробили 311 316 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це перевищує вчорашній показник і зовсім небагато недотягує до рекорду
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
У п'ятницю першу дозу вакцини отримали 98 794 осіб, а другу – 212 522. Вчора працювали 1 050 мобільних бригад, 3 143 пункти щеплення і 457 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-140 524. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-124 671, AstraZeneca – 32 229, Moderna – 13 892.
"88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини", – підкреслили в МОЗ.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу – 12 755 984 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 особи. В цілому проведено 22 417 288 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 23914
- Вінницька область-7521
- Волинська-3805
- Дніпропетровська – 20236
- Донецька-9087
- Житомирська-7213
- Закарпатська-3342
- Запорізька-8732
- Івано – Франківська-7644
- Київська – 14221
- Кіровоградська-3741
- Луганська-4516
- Львівська – 14170
- Миколаївська-7177
- Одеська – 11068
- Полтавська-7268
- Рівненська-8075
- Сумська-6773
- Тернопільська-4785
- Харківська – 11169
- Херсонська-5571
- Хмельницька-7135
- Черкаська-5911
- Чернівецька-4017
- Чернігівська-5431
Раніше ми писали, що станом на ранок, 20 листопада, в Україні підтвердили ще 18 250 нових випадків коронавірусу. Ці дані більш оптимістичні в порівнянні з даними на ранок 19 листопада.