За добу 311 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу

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В Україні за минулу добу зробили 311 316 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це перевищує вчорашній показник і зовсім небагато недотягує до рекорду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У п'ятницю першу дозу вакцини отримали 98 794 осіб, а другу – 212 522. Вчора працювали 1 050 мобільних бригад, 3 143 пункти щеплення і 457 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-140 524. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-124 671, AstraZeneca – 32 229, Moderna – 13 892.

"88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини", – підкреслили в МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу – 12 755 984 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 особи. В цілому проведено 22 417 288 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 23914

Вінницька область-7521

Волинська-3805

Дніпропетровська – 20236

Донецька-9087

Житомирська-7213

Закарпатська-3342

Запорізька-8732

Івано – Франківська-7644

Київська – 14221

Кіровоградська-3741

Луганська-4516

Львівська – 14170

Миколаївська-7177

Одеська – 11068

Полтавська-7268

Рівненська-8075

Сумська-6773

Тернопільська-4785

Харківська – 11169

Херсонська-5571

Хмельницька-7135

Черкаська-5911

Чернівецька-4017

Чернігівська-5431

Раніше ми писали, що станом на ранок, 20 листопада, в Україні підтвердили ще 18 250 нових випадків коронавірусу. Ці дані більш оптимістичні в порівнянні з даними на ранок 19 листопада.