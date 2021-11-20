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20 листопада 2021, 16:44

За добу 311 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу

20 листопада 2021, 16:44
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зробили 311 316 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це перевищує вчорашній показник і зовсім небагато недотягує до рекорду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У п'ятницю першу дозу вакцини отримали 98 794 осіб, а другу – 212 522. Вчора працювали 1 050 мобільних бригад, 3 143 пункти щеплення і 457 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-140 524. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-124 671, AstraZeneca – 32 229, Moderna – 13 892.

"88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини", – підкреслили в МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу – 12 755 984 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 особи. В цілому проведено 22 417 288 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 23914
  • Вінницька область-7521
  • Волинська-3805
  • Дніпропетровська – 20236
  • Донецька-9087
  • Житомирська-7213
  • Закарпатська-3342
  • Запорізька-8732
  • Івано – Франківська-7644
  • Київська – 14221
  • Кіровоградська-3741
  • Луганська-4516
  • Львівська – 14170
  • Миколаївська-7177
  • Одеська – 11068
  • Полтавська-7268
  • Рівненська-8075
  • Сумська-6773
  • Тернопільська-4785
  • Харківська – 11169
  • Херсонська-5571
  • Хмельницька-7135
  • Черкаська-5911
  • Чернівецька-4017
  • Чернігівська-5431

Раніше ми писали, що станом на ранок, 20 листопада, в Україні підтвердили ще 18 250 нових випадків коронавірусу. Ці дані більш оптимістичні в порівнянні з даними на ранок 19 листопада.

коронавірус МОЗ вакцинація щеплення

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