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Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб
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22 листопада 2021, 09:07

Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб

22 листопада 2021, 09:07
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Фото: iз відкритих джерел
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Рівень захворюваності та смертності від COVID-19 в Україні традиційно знижується на вихідних. Станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу серед нових 579 дітей та 74 медпрацівників.

При цьому госпіталізовано 2 501 осіб, одужали 10 540 осіб, а померли-326

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстровано в:

  • Дніпропетровської області-864;
  • Миколаївської-655;
  • Одеській-451;
  • Запорізькій-446;
  • Донецькій-402

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло-3 340 407 осіб;
  • одужали-2 773 490 осіб;
  • померли-81 598.

Коронавірус в Україні за 20 листопада

  • захворіли-10 635 осіб;
  • одужали-14 450;
  • померли-377.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.

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