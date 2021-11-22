Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб

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Рівень захворюваності та смертності від COVID-19 в Україні традиційно знижується на вихідних. Станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу серед нових 579 дітей та 74 медпрацівників.

При цьому госпіталізовано 2 501 осіб, одужали 10 540 осіб, а померли-326

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстровано в:

Дніпропетровської області-864;

Миколаївської-655;

Одеській-451;

Запорізькій-446;

Донецькій-402

За весь час пандемії в Україні:

захворіло-3 340 407 осіб;

одужали-2 773 490 осіб;

померли-81 598.

Коронавірус в Україні за 20 листопада

захворіли-10 635 осіб;

одужали-14 450;

померли-377.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.