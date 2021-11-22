Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб
Рівень захворюваності та смертності від COVID-19 в Україні традиційно знижується на вихідних. Станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
За минулу добу серед нових 579 дітей та 74 медпрацівників.
При цьому госпіталізовано 2 501 осіб, одужали 10 540 осіб, а померли-326
Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстровано в:
- Дніпропетровської області-864;
- Миколаївської-655;
- Одеській-451;
- Запорізькій-446;
- Донецькій-402
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло-3 340 407 осіб;
- одужали-2 773 490 осіб;
- померли-81 598.
Коронавірус в Україні за 20 листопада
- захворіли-10 635 осіб;
- одужали-14 450;
- померли-377.
Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.