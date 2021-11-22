За сутки почти 100 тысяч украинцев сделали прививку от коронавируса

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В Украине за минувшие сутки сделали 99 826 прививок против коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В воскреснье первую дозу вакцины получили 29 382 человека, а вторую – 70 444. Вчера работали 529 мобильных бригад, 2 795 пункта прививки и 470 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 365. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna – 5 086.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 10841

Винницкая область – 2339

Волынская – 1483

Днепропетровская – 4857

Донецкая – 1829

Житомирская – 2379

Закарпатская – 799

Запорожская – 3639

Ивано-Франковская – 1699

Киевская – 4619

Кировоградская – 1213

Луганская – 830

Львовская – 4821

Николаевская – 1370

Одесская – 4413

Полтавская – 2350

Ровенская – 4108

Сумская – 1396

Тернопольская – 3446

Харьковская – 3247

Херсонская – 1075

Хмельницкая – 1687

Черкасская – 2272

Черновицкая – 1422

Черниговская – 2310

Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.