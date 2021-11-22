За сутки почти 100 тысяч украинцев сделали прививку от коронавируса
В Украине за минувшие сутки сделали 99 826 прививок против коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В воскреснье первую дозу вакцины получили 29 382 человека, а вторую – 70 444. Вчера работали 529 мобильных бригад, 2 795 пункта прививки и 470 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 365. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna – 5 086.
С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 10841
- Винницкая область – 2339
- Волынская – 1483
- Днепропетровская – 4857
- Донецкая – 1829
- Житомирская – 2379
- Закарпатская – 799
- Запорожская – 3639
- Ивано-Франковская – 1699
- Киевская – 4619
- Кировоградская – 1213
- Луганская – 830
- Львовская – 4821
- Николаевская – 1370
- Одесская – 4413
- Полтавская – 2350
- Ровенская – 4108
- Сумская – 1396
- Тернопольская – 3446
- Харьковская – 3247
- Херсонская – 1075
- Хмельницкая – 1687
- Черкасская – 2272
- Черновицкая – 1422
- Черниговская – 2310
Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.