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22 ноября 2021, 12:44

За сутки почти 100 тысяч украинцев сделали прививку от коронавируса

22 ноября 2021, 12:44
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Фото: из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки сделали 99 826 прививок против коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В воскреснье первую дозу вакцины получили 29 382 человека, а вторую – 70 444. Вчера работали 529 мобильных бригад, 2 795 пункта прививки и 470 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 365. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna – 5 086.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 10841
  • Винницкая область – 2339
  • Волынская – 1483
  • Днепропетровская – 4857
  • Донецкая – 1829
  • Житомирская – 2379
  • Закарпатская – 799
  • Запорожская – 3639
  • Ивано-Франковская – 1699
  • Киевская – 4619
  • Кировоградская – 1213
  • Луганская – 830
  • Львовская – 4821
  • Николаевская – 1370
  • Одесская – 4413
  • Полтавская – 2350
  • Ровенская – 4108
  • Сумская – 1396
  • Тернопольская – 3446
  • Харьковская – 3247
  • Херсонская – 1075
  • Хмельницкая – 1687
  • Черкасская – 2272
  • Черновицкая – 1422
  • Черниговская – 2310

Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Минздрав прививка коронавирус вакцина вакцинация COVID-19

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