Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню

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Підрозділи сепаратистів за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військовослужбовці не постраждали

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу штабу Операції Об'єднаних сил.

У напрямку Попасної противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

А в бік Катеринівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

На початку нинішньої доби порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів не зафіксовано.