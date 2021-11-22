Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню
Підрозділи сепаратистів за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військовослужбовці не постраждали
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу штабу Операції Об'єднаних сил.
У напрямку Попасної противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
А в бік Катеринівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.
На початку нинішньої доби порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів не зафіксовано.
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