09:07  22 листопада
Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб
09:38  22 листопада
Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню
11:42  22 листопада
Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони — Кличко
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2021, 09:38

Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню

22 листопада 2021, 09:38
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Підрозділи сепаратистів за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військовослужбовці не постраждали

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу штабу Операції Об'єднаних сил.

У напрямку Попасної противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

А в бік Катеринівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

На початку нинішньої доби порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів не зафіксовано.

Донбас ООС війна окупанти ЗСУ

На фронті окупанти стріляли з гранатометів та мінометів. Втрат серед українців немає
21 листопада 2021, 19:57
Росія готується атакувати Україну взимку – ГУР
21 листопада 2021, 13:51
На фронті доба пройшла маже без обстрілів і без втрат
21 листопада 2021, 10:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram