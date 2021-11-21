На фронті окупанти стріляли з гранатометів та мінометів. Втрат серед українців немає

Фото: штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.