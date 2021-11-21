Росія готується атакувати Україну взимку – ГУР

Фото: Military Times

Росія накопичила більш ніж 92 000 військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю Military Times, передає RegioNews із посиланням на LB.

Він заявив, що така атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Саме з метою нападу РФ почала нарощувати свій військовий потенціал і довкола кордонів, і в Криму. Однак спершу, за словами Буданова, має відбутися серія "психологічних операцій", щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність боротися.

"Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади", – заявив Буданов.

Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт".

Голова розвідки переконаний, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі, також є частиною російських зусиль.

"Вони хочуть створити ситуацію всередині країни все більш небезпечною і тяжкою, і створити ситуацію, за якої ми маємо змінити уряд", – сказав Буданов.

Буданов підкреслив, що військові навчання "Захід", проведені РФ раніше, показали, що вони здатні одночасно висадити до 3500 денсантників і спецпризначенців.

"Атака, яку готує Росія, сказав Буданов, буде набагато більш руйнівною, ніж що-небудь раніше в конфлікті, який почався в 2014 році, внаслідок якого загинуло 14 000 українців", – додали в ЗМІ з посиланням на інформацію від Буданова.

Посольство Росії не відповіло на запит про коментар. Так само поки відмовився коментувати оцінки Буданова Пентагон, але послався на заяви щодо цього міністра США Лойда Остіна.

Як повідомлялося, ситуація на кордоні України і Росії залишається напруженою через велике скупчення і переміщення військ РФ, проте поки немає ніяких ознак наступу.