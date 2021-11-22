Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
В направлении Попасной противник вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
А в сторону Катериновки противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – отметили в штабе.
В начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.