Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня

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Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

В направлении Попасной противник вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

А в сторону Катериновки противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – отметили в штабе.

В начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.