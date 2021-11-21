На фронті доба пройшла маже без обстрілів і без втрат

Фото: штаб ООС

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, за російські окупанти за добу 19 листопада 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, включаючи шість обстрілів з озброєння, забороненого Мінськими угодами. В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець.