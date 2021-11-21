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Россия готовится атаковать Украину зимой – ГУР
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21 ноября 2021, 13:51

Россия готовится атаковать Украину зимой – ГУР

21 ноября 2021, 13:51
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Фото: Military Times
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Россия накопила более чем 92 000 военных вокруг украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times, передает RegioNews со ссылкой на LB.

Он заявил, что такая атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна состояться серия "психологических операций", чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность бороться.

"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти", – заявил Буданов.

Он пояснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией, а также связаны с экономикой и энергообеспечением. Буданов также заявил, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта".

Глава разведки убежден, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, также является частью российских усилий.

"Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой, и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство", – сказал Буданов.

Буданов подчеркнул, что военные учения "Запад", проведенные РФ ранее, показали, что они способны одновременно высадить до 3500 денсантників и спецназовцев.

"Атака, которую готовит Россия, сказал Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, который начался в 2014 году, в результате которого погибло 14 000 украинцев", – добавили в СМИ со ссылкой на информацию от Буданова.

Посольство России не ответило на запрос о комментарии. Так же пока отказался комментировать оценки Буданова Пентагон, но сослался на заявления в отношении этого министра США Лойда Остина.

Как сообщалось, ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако пока нет никаких признаков наступления.

Россия Украина война разведка

 
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