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19 листопада 2021, 13:18

На фронті загинув український військовий, вороги продовжують гатити з великих калібрів

19 листопада 2021, 13:18
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Фото: штаб ООС
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Минулої доби, 18 листопада, один український військовослужбовець загинув, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Впродовж поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3293 транспортні засоби, 3460 осіб, 3 особи - на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 49 адміністративних правопорушень та розкрито 32 злочини.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1556 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1225 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2,5 гектари території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів.

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