Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, погиб военный
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В направлении Марьинки было соершено три обстрела из артиллерии 122-го калибра и минометов 82-го и 120-го калибра. В сторону Лопаскино стреляли из минометов 82-го калибра.
В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Новомихайловки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Катериновки позиции ВСУ трижды попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. А в направлении Авдеевки вел огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Попасной сепаратисты вели обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также в районе Новотошковского дважды обстреливались позиции ВСУ из минометов 12-го калибра и гранатометов различных систем. В сторону Золотого-4 стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, враг произвел обстрел из артиллерии 152-го калибра окрестностей населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.
В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями.