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20 ноября 2021, 10:35

Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, погиб военный

20 ноября 2021, 10:35
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Фото: из открытых источников
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Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Марьинки было соершено три обстрела из артиллерии 122-го калибра и минометов 82-го и 120-го калибра. В сторону Лопаскино стреляли из минометов 82-го калибра.

В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Новомихайловки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки позиции ВСУ трижды попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. А в направлении Авдеевки вел огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Попасной сепаратисты вели обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Новотошковского дважды обстреливались позиции ВСУ из минометов 12-го калибра и гранатометов различных систем. В сторону Золотого-4 стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, враг произвел обстрел из артиллерии 152-го калибра окрестностей населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями.

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