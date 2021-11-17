Чи закриють в Україні зимові курорти на Новий рік: головний санлікар дав відповідь

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В Україні поки не планують розширювати список карантинних обмежень. Окремо ведеться розмова про роботу зимових курортів

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає RegioNews.

"Ми розуміємо, що люди починають планувати свою відпустку або святкування Нового року. У своїй більшості навіть в" червоній " зоні зимові курорти можуть працювати за умови 100% вакцинації персоналу і відпочиваючих. Будемо уточнювати норми, щоб вони були ефективними", – зазначив він.

Також, за його словами, в Україні ведеться дискусія про можливість роботи дитячих оздоровчих закладів.

"Дискусія йде з Мінсоцполітики. Для дітей вакцинація може бути рекомендована лише з 12 років. Позиції розділилися, бо ми так не зафіксували спалахів у таких закладах. Швидше за все, найближчим часом буде прийнято рішення", – додав Кузін.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.