Закроют ли в Украине зимние курорты на Новый год: главный санврач дал ответ

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В Украине пока не планируют расширять список карантинных ограничений. Отдельно ведется разговор о работе зимних курортов

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.

"Мы понимаем, что люди начинают планировать свой отпуск либо празднование Нового года. В своем большинстве даже в "красной" зоне зимние курорты могут работать при условии 100% вакцинации персонала и отдыхающих. Будем уточнять нормы, чтобы они были эффективными", – отметил он.

Также, по его словам, в Украине ведется дискуссия о возможности работы детских оздоровительных учреждений.

"Дискуссия идет с Минсоцполитики. Для детей вакцинация может быть рекомендована лишь с 12 лет. Позиции разделились, потому как мы так не зафиксировали вспышек в таких учреждениях. Скорее всего, в ближайшее время будет принято решение", – добавил Кузин.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.