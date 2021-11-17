13:54  17 ноября
Минздрав собирается ужесточить правила для работы в "желтой" зоне: к чему готовиться
18:23  17 ноября
С завтрашнего дня Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину
12:21  17 ноября
Столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2021, 19:17

Закроют ли в Украине зимние курорты на Новый год: главный санврач дал ответ

17 ноября 2021, 19:17
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине пока не планируют расширять список карантинных ограничений. Отдельно ведется разговор о работе зимних курортов

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.

"Мы понимаем, что люди начинают планировать свой отпуск либо празднование Нового года. В своем большинстве даже в "красной" зоне зимние курорты могут работать при условии 100% вакцинации персонала и отдыхающих. Будем уточнять нормы, чтобы они были эффективными", – отметил он.

Также, по его словам, в Украине ведется дискуссия о возможности работы детских оздоровительных учреждений.

"Дискуссия идет с Минсоцполитики. Для детей вакцинация может быть рекомендована лишь с 12 лет. Позиции разделились, потому как мы так не зафиксировали вспышек в таких учреждениях. Скорее всего, в ближайшее время будет принято решение", – добавил Кузин.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

Минсоцполитики Игорь Кузин карантин курорты Новый год

Минздрав собирается ужесточить правила для работы в "желтой" зоне: к чему готовиться
17 ноября 2021, 13:54
Когда регионы начнут выходить из "красной" зоны: прогноз от Минздрава
16 ноября 2021, 15:24
Власти Киева ужесточили контроль за соблюдением карантина: что изменится
12 ноября 2021, 14:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua