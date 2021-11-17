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17 листопада 2021, 11:50

Вже понад 9 млн українців повністю щеплені від коронавірусу

17 листопада 2021, 11:50
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні з початку вакцинальної кампанії повністю щепилися від коронавірусу COVID-19 понад 9 млн осіб. Тільки за минулу добу в країні ввели 294 855 доз, що перевищує вчорашній показник

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У вівторок першу дозу вакцини отримали 114 029 людини, а другу – 189 826. Вчора працювали 1 122 мобільні бригади, 3 252 пункти щеплення та 451 центр вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-135 701. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-122 634, AstraZeneca – 26 182, Moderna – 10 338.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людини, з них отримали одну дозу – 12 445 579 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 068 241 чоловік. В цілому проведено 21 513 820 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 17497
  • Вінницька область - 5924
  • Волинська - 3131
  • Дніпропетровська - 20411
  • Донецька - 7229
  • Житомирська - 6288
  • Закарпатська - 2690
  • Запорізька - 8541
  • Івано – Франківська-5060
  • Київська – 11520
  • Кіровоградська - 3362
  • Луганська - 3311
  • Львівська – 12322
  • Миколаївська - 5954
  • Одеська - 8606
  • Полтавська - 7063
  • Рівненська - 6519
  • Сумська - 6616
  • Тернопільська - 4369
  • Харківська - 9984
  • Херсонська - 5479
  • Хмельницька - 6574
  • Черкаська - 5103
  • Чернівецька - 2609
  • Чернігівська - 4664

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 312, медпрацівників - 403).

МОЗ COVID-19 вакцинація щеплення

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