Вже понад 9 млн українців повністю щеплені від коронавірусу
В Україні з початку вакцинальної кампанії повністю щепилися від коронавірусу COVID-19 понад 9 млн осіб. Тільки за минулу добу в країні ввели 294 855 доз, що перевищує вчорашній показник
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
У вівторок першу дозу вакцини отримали 114 029 людини, а другу – 189 826. Вчора працювали 1 122 мобільні бригади, 3 252 пункти щеплення та 451 центр вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-135 701. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-122 634, AstraZeneca – 26 182, Moderna – 10 338.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людини, з них отримали одну дозу – 12 445 579 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 068 241 чоловік. В цілому проведено 21 513 820 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 17497
- Вінницька область - 5924
- Волинська - 3131
- Дніпропетровська - 20411
- Донецька - 7229
- Житомирська - 6288
- Закарпатська - 2690
- Запорізька - 8541
- Івано – Франківська-5060
- Київська – 11520
- Кіровоградська - 3362
- Луганська - 3311
- Львівська – 12322
- Миколаївська - 5954
- Одеська - 8606
- Полтавська - 7063
- Рівненська - 6519
- Сумська - 6616
- Тернопільська - 4369
- Харківська - 9984
- Херсонська - 5479
- Хмельницька - 6574
- Черкаська - 5103
- Чернівецька - 2609
- Чернігівська - 4664
Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 312, медпрацівників - 403).