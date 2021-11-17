Вже понад 9 млн українців повністю щеплені від коронавірусу

Фото: iз відкритих джерел

В Україні з початку вакцинальної кампанії повністю щепилися від коронавірусу COVID-19 понад 9 млн осіб. Тільки за минулу добу в країні ввели 294 855 доз, що перевищує вчорашній показник

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У вівторок першу дозу вакцини отримали 114 029 людини, а другу – 189 826. Вчора працювали 1 122 мобільні бригади, 3 252 пункти щеплення та 451 центр вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-135 701. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-122 634, AstraZeneca – 26 182, Moderna – 10 338.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людини, з них отримали одну дозу – 12 445 579 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 068 241 чоловік. В цілому проведено 21 513 820 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 17497

Вінницька область - 5924

Волинська - 3131

Дніпропетровська - 20411

Донецька - 7229

Житомирська - 6288

Закарпатська - 2690

Запорізька - 8541

Івано – Франківська-5060

Київська – 11520

Кіровоградська - 3362

Луганська - 3311

Львівська – 12322

Миколаївська - 5954

Одеська - 8606

Полтавська - 7063

Рівненська - 6519

Сумська - 6616

Тернопільська - 4369

Харківська - 9984

Херсонська - 5479

Хмельницька - 6574

Черкаська - 5103

Чернівецька - 2609

Чернігівська - 4664

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 312, медпрацівників - 403).