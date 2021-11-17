Уже свыше 9 млн украинцев полностью привиты от коронавируса

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В Украине с начала вакцинальной кампании полностью привились от коронавируса COVID-19 более 9 млн человек. Только за минувшие сутки в стране ввели 294 855 доз, что превышает вчерашний показатель

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Во вторник первую дозу вакцины получили 114 029 человека, а вторую – 189 826. Вчера работали 1 122 мобильные бригады, 3 252 пункта прививки и 451 центр вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer– 135 701. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 122 634, AstraZeneca– 26 182, Moderna– 10 338.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 17497

Винницкая область – 5924

Волынская – 3131

Днепропетровская – 20411

Донецкая – 7229

Житомирская – 6288

Закарпатская – 2690

Запорожская – 8541

Ивано-Франковская – 5060

Киевская – 11520

Кировоградская – 3362

Луганская – 3311

Львовская – 12322

Николаевская – 5954

Одесская – 8606

Полтавская – 7063

Ровенская – 6519

Сумская – 6616

Тернопольская – 4369

Харьковская – 9984

Херсонская – 5479

Хмельницкая – 6574

Черкасская – 5103

Черновицкая – 2609

Черниговская – 4664

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 312, медработников - 403).