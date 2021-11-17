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17 ноября 2021, 11:50

Уже свыше 9 млн украинцев полностью привиты от коронавируса

17 ноября 2021, 11:50
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании полностью привились от коронавируса COVID-19 более 9 млн человек. Только за минувшие сутки в стране ввели 294 855 доз, что превышает вчерашний показатель

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Во вторник первую дозу вакцины получили 114 029 человека, а вторую – 189 826. Вчера работали 1 122 мобильные бригады, 3 252 пункта прививки и 451 центр вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer– 135 701. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 122 634, AstraZeneca– 26 182, Moderna– 10 338.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 17497
  • Винницкая область – 5924
  • Волынская – 3131
  • Днепропетровская – 20411
  • Донецкая – 7229
  • Житомирская – 6288
  • Закарпатская – 2690
  • Запорожская – 8541
  • Ивано-Франковская – 5060
  • Киевская – 11520
  • Кировоградская – 3362
  • Луганская – 3311
  • Львовская – 12322
  • Николаевская – 5954
  • Одесская – 8606
  • Полтавская – 7063
  • Ровенская – 6519
  • Сумская – 6616
  • Тернопольская – 4369
  • Харьковская – 9984
  • Херсонская – 5479
  • Хмельницкая – 6574
  • Черкасская – 5103
  • Черновицкая – 2609
  • Черниговская – 4664

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 312, медработников - 403).

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