Уже свыше 9 млн украинцев полностью привиты от коронавируса
В Украине с начала вакцинальной кампании полностью привились от коронавируса COVID-19 более 9 млн человек. Только за минувшие сутки в стране ввели 294 855 доз, что превышает вчерашний показатель
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Во вторник первую дозу вакцины получили 114 029 человека, а вторую – 189 826. Вчера работали 1 122 мобильные бригады, 3 252 пункта прививки и 451 центр вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer– 135 701. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 122 634, AstraZeneca– 26 182, Moderna– 10 338.
С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 17497
- Винницкая область – 5924
- Волынская – 3131
- Днепропетровская – 20411
- Донецкая – 7229
- Житомирская – 6288
- Закарпатская – 2690
- Запорожская – 8541
- Ивано-Франковская – 5060
- Киевская – 11520
- Кировоградская – 3362
- Луганская – 3311
- Львовская – 12322
- Николаевская – 5954
- Одесская – 8606
- Полтавская – 7063
- Ровенская – 6519
- Сумская – 6616
- Тернопольская – 4369
- Харьковская – 9984
- Херсонская – 5479
- Хмельницкая – 6574
- Черкасская – 5103
- Черновицкая – 2609
- Черниговская – 4664
Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 312, медработников - 403).