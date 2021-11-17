За добу майже 19 тисяч українців заразилися коронавірусом
В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 312, медпрацівників - 403)
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
294 855 осіб вакциновано проти COVID - 19 за добу. Одну дозу отримали 114 029 осіб, повністю імунізовані - 180 826 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано-4 468 осіб;
- летальних випадків-769;
- одужали-20 211 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 3 263 417 осіб;
- одужали - 2 684 584 людини;
- лумерли – 78 754;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 348 780.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людини, з них отримали одну дозу – 12 445 579 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 068 241 чоловік. В цілому проведено 21 513 820 щеплень.
88, 2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.
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