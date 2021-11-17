За добу майже 19 тисяч українців заразилися коронавірусом

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В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 312, медпрацівників - 403)

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

294 855 осіб вакциновано проти COVID - 19 за добу. Одну дозу отримали 114 029 осіб, повністю імунізовані - 180 826 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано-4 468 осіб;

летальних випадків-769;

одужали-20 211 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 3 263 417 осіб;

одужали - 2 684 584 людини;

лумерли – 78 754;

проведено ПЛР-тестувань - 15 348 780.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людини, з них отримали одну дозу – 12 445 579 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 068 241 чоловік. В цілому проведено 21 513 820 щеплень.

88, 2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.