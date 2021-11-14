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14 листопада 2021, 09:29

За добу коронавірусом захворіли майже 25 тисяч осіб

14 листопада 2021, 09:29
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за останню добу підтвердили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Видужали менше-11 146 осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

До лікарень доставили 4 881 осіб з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 403 пацієнтів. Протестували методом ПЛР —
36 308 осіб, методом ІФА - 7 940 осіб, Експрес-тестами — 33 465 особи.

Найбільше нових заражень у Дніпропетровській (1 630), Харківській (1 050), Запорізькій (1 029), Одеській (979) та Донецькій (793) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 217 639 осіб, видужали 2 631 240 осіб, летальних випадків — 76 705.

Раніше ми писали, що в Україні станом на 13 листопада 2021 року зафіксовано 23 572 нових випадки-19. Зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників.

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