За сутки почти 100 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки 97 373 человек сделали прививки от коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, в воскресенье первую дозу вакцины получили 41 083 человека, а вторую – 56 290. Вчера работали 586 мобильных бригад, 2 546 пунктов прививки и 448 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 073. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 35 636, AstraZeneca – 7 898, Moderna – 2 766.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 7157

Винницкая область – 1695

Волынская – 1141

Днепропетровская – 5017

Донецкая – 1225

Житомирская – 1789

Закарпатская – 775

Запорожская – 3110

Ивано-Франковская – 1376

Киевская – 3126

Кировоградская – 1558

Луганская – 673

Львовская – 3874

Николаевская – 1309

Одесская – 3863

Полтавская – 2098

Ровенская – 2191

Сумская – 1588

Тернопольская – 2893

Харьковская – 2536

Херсонская – 1220

Хмельницкая – 1613

Черкасская – 2194

Черновицкая – 1107

Черниговская – 1162

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132).