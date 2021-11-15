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15 ноября 2021, 11:45

За сутки почти 100 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса

15 ноября 2021, 11:45
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки 97 373 человек сделали прививки от коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, в воскресенье первую дозу вакцины получили 41 083 человека, а вторую – 56 290. Вчера работали 586 мобильных бригад, 2 546 пунктов прививки и 448 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 073. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 35 636, AstraZeneca – 7 898, Moderna – 2 766.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 7157
  • Винницкая область – 1695
  • Волынская – 1141
  • Днепропетровская – 5017
  • Донецкая – 1225
  • Житомирская – 1789
  • Закарпатская – 775
  • Запорожская – 3110
  • Ивано-Франковская – 1376
  • Киевская – 3126
  • Кировоградская – 1558
  • Луганская – 673
  • Львовская – 3874
  • Николаевская – 1309
  • Одесская – 3863
  • Полтавская – 2098
  • Ровенская – 2191
  • Сумская – 1588
  • Тернопольская – 2893
  • Харьковская – 2536
  • Херсонская – 1220
  • Хмельницкая – 1613
  • Черкасская – 2194
  • Черновицкая – 1107
  • Черниговская – 1162

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132).

Минздрав прививка коронавирус COVID-19

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