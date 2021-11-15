За сутки почти 100 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса
В Украине за прошедшие сутки 97 373 человек сделали прививки от коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, в воскресенье первую дозу вакцины получили 41 083 человека, а вторую – 56 290. Вчера работали 586 мобильных бригад, 2 546 пунктов прививки и 448 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 073. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 35 636, AstraZeneca – 7 898, Moderna – 2 766.
С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 7157
- Винницкая область – 1695
- Волынская – 1141
- Днепропетровская – 5017
- Донецкая – 1225
- Житомирская – 1789
- Закарпатская – 775
- Запорожская – 3110
- Ивано-Франковская – 1376
- Киевская – 3126
- Кировоградская – 1558
- Луганская – 673
- Львовская – 3874
- Николаевская – 1309
- Одесская – 3863
- Полтавская – 2098
- Ровенская – 2191
- Сумская – 1588
- Тернопольская – 2893
- Харьковская – 2536
- Херсонская – 1220
- Хмельницкая – 1613
- Черкасская – 2194
- Черновицкая – 1107
- Черниговская – 1162
Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132).